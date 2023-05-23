شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يخطط لمنح شباب الزمالك فرصة المشاركة قبل نهاية الموسم.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، لمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة الفترة المقبلة، وفقًا للاحتياجات الفريق، شرط أن يصل الفريق الأبيض لمركز ثابت بجدول ترتيب الدورى، وتكون المواجهات المتبقية في المسابقة غير مؤثرة على ترتيب الفريق.

ويرغب المدير الفني فى منح الفرصة للشباب للوقوف على مستواهم الحقيقى، وحتى يتمكن من رسم خطة التدعيمات في الموسم الجديد، وكذلك الراحلين.

وكان أوسوريو سبق وقرر تصعيد 7 لاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول، وهم.. أدهم محمود الخواجة وشكري مصطفى وكريم عبد الحق ومصطفى خالد ومحمد الخضري لاعبو فريق 2001، وكريم عبدون مواليد 2003، بجانب يوسف أحمد حسن لاعب 2005 ، ويجيد الخواجة اللعب في خط الهجوم، وشكري مصطفى وكريم عبدالحق وكريم عبدون في مركز الجناح الهجومي، ومصطفى خالد و محمد الخضري ويوسف أحمد في خط الوسط.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة طلائع الجيش، في إطار منافسات الجول 23، من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.