شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه سموحة على شاطئ الإسكندرية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو نظيره سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويسير طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، حيث فاركو فى 15 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 24 نقطة.

وعمل طارق العشري على دراسة مباريات سموحة بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن انتصار جديد.

في المقابل عكف أحمد سامى على دراسة نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى بنجامين بواتينج الذي تم إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فيوتشر السابقة.