شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى فيوتشر باستعادة وصافة الدورى فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة استعادة مسار الانتصارات والفوز في اللقاء المرتقب لاستعادة وصافة الدوري التي خطفها بيراميدز مؤخرا بعد الفوز على المحلة، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر.
وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته، الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر مدرب الفريق، للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.
وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته، "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".
ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.
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