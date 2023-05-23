شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى فيوتشر باستعادة وصافة الدورى فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة استعادة مسار الانتصارات والفوز في اللقاء المرتقب لاستعادة وصافة الدوري التي خطفها بيراميدز مؤخرا بعد الفوز على المحلة، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته، الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر مدرب الفريق، للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.

من جهته أبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام نظيره سموحة، وقال السقا، عقب المباراة، "نؤدي بشكل جيد ونستحوذ ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الفرص، في كل مباراة نسيطر على اللقاء ولكن الغيابات في الفترة الأخيرة أثرت علينا".

وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته، "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.