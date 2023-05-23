شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد موقف جابر والزنارى من الاستمرار مع الزمالك فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاقتراب أكثر من نهاية الموسم الجارى، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم، أو بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب منذ انضمامهم لصفوف القلعة الحمراء، لاسيما أن أوسوريو استقر على رحيل لاعب واحد حتى الوقت الحالي، وهو البنيني سامسون أكينولا، الذى لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، كما إنه فشل في اقناع المدرب وكذلك الجمهور بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

ويعد مصير عمر جابر ومصطفى الزنارى معلقًا، حيث لم يبت فيه الخواجة الكولومبي خاصة فى ظل عدم الاعتماد على اللاعبين فى الفترة الحالية، حيث يواصل حاليًا عمر جبار البرنامج التأهيلى الذى حُدد له، بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فيما يبتعد الزنارى عن المشاركة بسبب عدم اقناع المدرب بمستواه.

ومن المقرر أن يعد أوسوريو تقريرًا مفصلاً عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما سيقوم بتحديد المراكز التي تحتاج لصفقات جديدة، حتي يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الماضية، والتي أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.