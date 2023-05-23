شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء 23 – 5 – 2023 ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يلتقي أسوان مع البنك الأهلي، فيما يواجه فاركو نظيره سموحة، ويواجه الأهلى فريق إنبي.

موعد مباراة أسوان والبنك الأهلى

يلتقى فريق أسوان بنظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام، في مواجهة مهمة للفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، عقب فوزه الأخير على الإسماعيلي والذى سمح لكتيبة بابا فاسيليو بالتقاط الأنفاس.

موعد مباراة سموحة وفاركو

يواجه فريق فاركو نظيره سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

موعد مباراة الأهلى وإنبي

يواجه فريق الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، نظيره إنبى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.