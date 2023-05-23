شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعتذر عن تحطيمه كاميرا فى لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود علاء، مدافع فريق الاتحاد السكندرى، رسالة اعتذار لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام المصرى أمس، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.

وكان محمود علاء قد تعرض للطرد خلال شوط المباراة الثانى ليغادر الملعب فى حالة من العصبية، حيث قام بالتوجه نحو أحد المصورين وقام بتحطيم الكاميرا.

وكتب محمود علاء عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: يتوجب على أن أقدم اعتذارى وكامل احترامى لما حدث منى أمس فى مباراة الاتحاد والمصرى تجاه مصور المباراة، وهو موقف خارج عن الإرادة تماماً وأنا على التزام شديد بإصلاح ما قمت به.. وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذارى مرة أخرى.



محمود علاء

ونجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

تقدم مابولولو للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل جيرندو للمصري البورسعيدي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ، ويتقدم الياس جلاسي للمصري في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.