شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستدرج إنبى فى الدورى الليلة بعد غياب 36 يوماً عن المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع إنبي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يعود لها الأهلي بعد غياب 36 يوما منذ مباراته أمام سموحة فى 17 أبريل، لظروف مشاركته فى مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة السوبر المصري.

ويبحث الأهلي عن مواصلة سلسلة انتصاراته، سواء في بطولة الدوري أو فى مختلف البطولات، لتكون حافزاً للفريق الأحمر قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل، واستغلال الدفعة المعنوية العالية عقب تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي الأفريقي، بخلاف المستويات الطيبة التي قدمها الفريق الأحمر في المباريات الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والقارية.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبي الأهلي لشرح خطة التحضير لمباراة إنبي من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لطريقة لعب الفريق البترولي والأسلوب الذي يعتمد عليه في اخارق دفاع المنافسين وأبرز الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في تشكيل خطورة على مرمى الخصوم، من أجل وضع الخطة التي تناسب أسلوب لعب إنبي.

وحذر مارسيل كولر لاعبيه من الاستهتار بفريق إنبي وصعوبة المباراة، لاسيما بعد العودة من المواجهات الكبرى بعد تخطي الترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا، وطالبهم بضرورة التركيز وأن يستغلوا الفرص التي تتاح لهم من بداية المباراة وعدم التراخي، وضرورة ترجمة كل الفرص إل أهداف من أجل تسهيل المهمة على أنفسهم مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة من أجل حسمها.

ويرغب مارسيل كولر في العودة لتطبيق سياسة التدوير في مباراته ضد إنبي الليلة، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين وعدم تعرضهم للإجهاد أو الإصابات، ولرغبته أيضا في تجهيز كل اللاعبين تحسبا للاستعانة بهم في المباريات خلال الفترة القادمة، حيث ينوي في منح الفرصة لأكثر من لاعب الليلة مثل محمود متولي وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ومحمد أشرف ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، سواء يظهر البعض منهم في التشكيل الأساسي أو يشاركوا كبدلاء وفقا لظروف وخطة المباراة.

على جانب آخر، استعد فريق إنبي جيدا لمباراته ضد الأهلي الليلة، وخاض تدريبات متواصلة على مدار الأيام الماضية، من أجل تهيئة لاعبيه فنيا وبدنيا للمشاركة في لقاء الليلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية، ومباغتة الأهلي في ظل رغبته في مواصلة عروضه القوية بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

وحث تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي، لاعبيه على ضرورة التركيز في المباراة وتنفيذ التعليمات الفنية، وتضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي وعدم ترك الحرية للاعبيه في الاستلام وتشكيل خطورة على خط دفاعه، وضرورة فرض الرقابة اللصيقة على لاعبي الخط الأمامي وعدم منح الحرية لهم في استلام الكرة في مناطق الخطورة للفريق البترولي.

ويحتل فريق الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة من لعب 21 مباراة والفوز في 16 والتعادل في 5 مباريات وعدم الخسارة في أية مباراة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من لعب 28 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 والخسارة في 12 مباراة.