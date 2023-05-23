شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والشحات والشناوى على رأس غيابات الأهلى أمام إنبى الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى لاستكمال مشواره فى الدورى المصرى بلقاء إنبى فى الجولة 29 من المسابقة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، بعدما تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى وضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويفتقد الأهلى جهود عدد كبير من لاعبيه فى مباراة الليلة أمام إنبى على رأسهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة سموحة، كما يغيب محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم ورأفت خليل وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابات المختلفة، ومحمد الضاوى كريستو لتواجده مع منتخب بلاده فى كأس العالم وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمد فخرى وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف لأسباب فنية.

فيما عاد لقائمة الأهلى الثنائى برونو سافيو وشادى حسين بعد غيابهم فترة طويلة لأسباب فنية.

ويعود آخر لقاء للأهلى فى الدورى منذ 17 أبريل الماضى، عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلى 4 مباريات فى ربع ونصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ونهائى كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصرى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

وتأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

كما توج الأهلى بطلا للسوبر المصرى على حساب بيراميدز فى اللقاء الذى أقيم على الأراضى الإماراتية.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدورى، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.