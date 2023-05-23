شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يكافئ لاعبى المصرى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة ميمى عبد الرازق، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويعود النادى المصرى إلى استئناف التدريبات يوم الجمعة المقبل بمعسكر الفريق ببورسعيد، وذلك استعداداً لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدورى.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.

ويعتبر فوز المصرى على الاتحاد السكندرى هو الانتصار الأول لميمى عبد الرازق مدرب الفريق البورسعيدى فى الدورى، وذلك منذ توليه مسئولية النادى المصرى فى مايو الجارى خلفاً للجهاز الفنى لحسام حسن، ونجح عبد الرازق فى قيادة الفريق للتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر.