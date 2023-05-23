شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة لا يعرف طريق الفوز على فاركو قبل لقاء الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو نظيره سموحة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

ويقود فاركو فنيًا طارق العشرى، بينما سموحة يقوم بتدريبه أحمد سامى.

مواجهة الليلة هى الرابعة فى سلسلة مباريات الفريقين، حيث انتهى لقائى الدورى الموسم الماضى بالتعادل السلبى بدون أهداف ذهابًا وإيابًا، والدور الأول هذا الموسم انتهى بفوز فاركو 2-0.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.