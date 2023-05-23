شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرفض الراحة فى الطلائع بعد نقطة المقاولون بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل السلبى بسبب ضيق الوقت استعداداً لمباراة الأهلى.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وعقب مواجهة الأهلى سيواجه الطلائع نظيره الزمالك فى الثامنة مساء الثلاثاء 30 مايو على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ثم يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في آخر ظهور .

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا مع نظيره البنك الأهلى بكأس مصر بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.