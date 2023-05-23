«تم الانتهاء منه بعزله» .. وزارة الرياضة: الزمالك أرسل خطاب رسمي يفيد بتنفيذ الحكم

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية إن نادي الزمالك أخطر الوزارة بتنفيذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

وأضاف الشاذلي: "الوضع بالنسبة للوزارة من الناحية الإدارية تم الانتهاء منه بعزله".

وتابع: "هناك حكم من الدولة بعزل رئيس نادي الزمالك وعدم وجوده في تلك الفترة، وبالخطاب الوارد إلينا بعزله".

واختتم: "نادي الزمالك أرسل خطاب رسمي إلى الوزارة يفيد بتنفيذ الحكم، ورئيس الزمالك لن يتواجد حتى انعقاد الجمعية العمومية".

الاعتداء على موظفين عموميين

وتستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وفي سياق آخر، رفضت المحكمة الاقتصادية المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.