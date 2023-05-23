شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُهنئ سيدات طائرة الزمالك بعد التتويج بلقب أفريقيا للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فريق السيدات بنادى الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكينى، بنتيجة 3-1 فى الدور النهائى من البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتى أقيمت خلال الفترة من 10 - 23 مايو الجارى بمدينة نايل بتونس.

ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز والأداء الرائع لفريق الزمالك، متمنياً التوفيق لكل الفرق والأندية المصرية في كل مشاركاتها الدولية، وتحقيق إنجازات جدية للرياضة المصرية.

وأشار صبحى إلى أن الدولة المصرية تقدم كل أنواع الدعم للرياضيين، فضلاً عن الوقوف علي مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-22”، ”25-18”، ”15-25”، ”25-17”، وشهدت المباراة حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة، و محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم رئيس قطاع النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعلاء فهمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وفاز الزمالك على نظيره مولودية الجزائري بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة سيدات.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره CNS النيجيري بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

كما فاز الفريق الأول سيدات لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الكحول الإثيوبي بنتيجة 0/3 في مباراة دور 16.