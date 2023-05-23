شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يحاضر فى الدبلومة الأفريقية A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى، اليوم، أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق والمحاضر الدولى المعتمد، محاضرة على المدربين المشاركين فى الرخصة التدربية A بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، فى ضوء اهتمام مدير إدارة المدربين الدكتور جمال محمد بالاستفادة من جميع الخبرات التدريبية في مصر.

ودارت المحاضرة حول أهمية دور حارس المرمى فى الفريق باعتباره نصف الفريق، كما أنه يعتبر المهاجم الأول بالفريق، كما يعتبر أيضا المدافع الأخير.



احمد ناجي

كما ألقى حسن إسماعيل المحاضر الدولى الإماراتى محاضرة أمس أيضا، حيث تحرص إدارة المدربين على تبادل الخبرات العملية والنظرية مع المحاضرين المدربين بالدول العربية، وحتى يشاهد محاضرو آسيا بأنفسهم العودة القوية والمحتوى العلمى العملى والنظرى لتحسين الصورة وتغيير الفكر تجاه رخص التدريب الأفريقية، ونفذ محاضرة عملية عن التمركز الجيد في المواقف الثابتة ومحاضرة نظرية عن الإعداد البدني والخططي لحراس المرمي.