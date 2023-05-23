شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى مع فاركو قبل مواجهة سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فاركو بقيادة طارق العشرى، اليوم، لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ووجه طارق العشرى تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، مشدداً على ضرورة تخطيها لاستعادة نغمة تصحيح مسار الفريق البرتقالى فى جدول الدورى.

وعكف طارق العشرى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة طلائع الجيش بالدورى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سموحة بالدوري.

ودرس طارق العشري مباريات سموحة بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن انتصار جديد.

وتعادل فاركو مع الطلائع بالظهور الأخير للدوري بهدفين لكل فريق، ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 15 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 24 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس وأخيراً تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.