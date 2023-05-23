شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة الزمالك تغادر تونس مساء اليوم بعد التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك تونس مساء اليوم لتعود إلى القاهرة فجر غد الأربعاء بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية، بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3 / 1 فى ختام المسابقة.

ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3 / 1 فى نصف النهائى.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3 / 0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة 3 / 1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى.

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".