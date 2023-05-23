شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق بعد الفوز على الاتحاد: لقاء بـ6 نقاط والوقت يمنحنا التجانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفنى للنادى المصرى، عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى، ليرتفع رصيد فريقه إلى النقطة 40 متساوياً مع زعيم الثغر، مشيراً فى تصريحات للمركز الإعلامى بالنادى، إلى أن مباراة الاتحاد تعتبر بـ6 نقاط.

وأهدى ميمى عبد الرازق الانتصار الذى حققه الفريق إلى مجلس إدارة النادى برئاسة كامل أبو على الذى يتواصل يومياً مع الجهاز الفني للاطمئنان على أحوال الفريق.

وأشار ميمى عبد الرازق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً فى الأداء أكثر وأكثر، بعد زيادة التجانس بين اللاعبين وهضمهم لطريقة اللعب، مؤكداً اعتزازه التام بالمجموعة المتميزة من اللاعبين أصحاب الخلق الرفيع.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويعود النادي المصري إلى استئناف التدريبات يوم الجمعة المقبل بمعسكر الفريق ببورسعيد، وذلك استعداداً لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.