شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق يدعم صفوف الطلائع أمام الأهلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود نجمه كريم طارق فى مباراة الأهلى المقبلة بالدورى بعد التعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وغاب كريم طارق عن مباراتى الطلائع مع فاركو والمقاولون العرب بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وعقب مواجهة الأهلى سيواجه الطلائع نظيره الزمالك فى الثامنة مساء الثلاثاء 30 مايو على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ثم يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في آخر ظهور.

وضربّ فريق طلائع الجيش موعدًا مع نظيره البنك الأهلى فى كأس مصر بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.