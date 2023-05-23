شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى.. بيرسى تاو وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة إنبى بتشكيل مكون من:-

فى حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: على معلول- محمود متولى- ياسر إبراهيم – خالد عبدالفتاح

خط الوسط: اليو ديانج- عمرو السولية- أحمد قندوسي

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسى تاو – محمد شريف

وتأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

كما توج بطلا للسوبر المصرى على حساب بيراميدز فى اللقاء الذى أقيم على الأراضى الإماراتية.