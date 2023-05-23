شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وإنبى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى للظهور فى بطولة الدورى المصرى من جديد بمواجهة إنبى الليلة بعد تأهله لنهائى دورى أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد المغربى.

يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 34.



الاهلي وانبي

وفاز الأهلى على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة 26 للمسابقة فى 17 أبريل الماضى فى آخر ظهور بالدوري، سجلها محمد شريف ومحمود كهربا، بينما تعرض محمد الشناوى حارس المرمى للطرد.

كما فاز إنبى على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.