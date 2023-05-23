شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر موهبة الأهلى الساطعة يحتفل بعيد ميلاده الـ24 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وشارك أحمد عبد القادر فى 27 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضى، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 14 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال فترة إعارته.
عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة وإجمالا شارك أحمد عبد القادر مع الاهلى في 75 مباراة بإجمالى 4474 دقيقة لعب سجل خلالها 14 هدف وصنع تسعة أهداف وتلقى 4 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر بدوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر المحلى وكأس مصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز