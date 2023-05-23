شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر موهبة الأهلى الساطعة يحتفل بعيد ميلاده الـ24 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد عبد القادر، نجم النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ24 اليوم الثلاثاء فهو من مواليد 23 مايو 1999، وهو من ناشئى القلعة الحمراء، وخاض تجربة احترافية قصيرة فى سبورتنج براجا التشيكى، قبل أن ينضم للنادى الأهلى فى بداية الموسم قبل الماضى، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه الخبرات قبل عودته إلى الأهلى من جديد.

وشارك أحمد عبد القادر فى 27 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضى، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 14 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال فترة إعارته.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلى فى الدورى وكأس العالم للأندية ودورى الأبطال الأفريقى، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعى من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومى، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردى.

عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة وإجمالا شارك أحمد عبد القادر مع الاهلى في 75 مباراة بإجمالى 4474 دقيقة لعب سجل خلالها 14 هدف وصنع تسعة أهداف وتلقى 4 كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر بدوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر المحلى وكأس مصر.