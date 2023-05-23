شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد الكرة النسائية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن مصر الثلاثاء المقبل فعاليات سحب قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة المنتخب الوطني الأول.

وحسبما أعلن الكاف، فإن القرعة ستكون بداية الرحلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام المقبل المقررة في باريس، حيث تنطلق التصفيات الأفريقية في يوليو 2023 وتختتم في أبريل 2024، على أربع جولات ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل منتخبان للأولمبياد من قارة أفريقيا.

على صعيد أخر، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

على صعيد متصل، يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال لتكثيف المباريات الودية خلال الأشهر المقبل، لتحسين تصنيف المنتخب الوطني للسيدات.