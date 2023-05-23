شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى قبل مباراة الأهلى وإنبى.. الأحمر يتربع على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث يلتقى أسوان مع البنك الأهلى، فيما يواجه فاركو نظيره سموحة، ويواجه الأهلى فريق إنبى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء، 23 / 5 / 2023 كالتالي: