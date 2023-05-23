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ترتيب الدورى قبل مباراة الأهلى وإنبى.. الأحمر يتربع على القمة

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القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث يلتقى أسوان مع البنك الأهلى، فيما يواجه فاركو نظيره سموحة، ويواجه الأهلى فريق إنبى.

 

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وجاء جدول ترتيب قبل مباريات اليوم الثلاثاء، 23 / 5 / 2023 كالتالي:

 

موعد مباراة أسوان والبنك الأهلى

يلتقى فريق أسوان بنظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام، في مواجهة مهمة للفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة سموحة وفاركو

يواجه فريق فاركو نظيره سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلى وإنبي 

يواجه فريق الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، نظيره إنبى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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