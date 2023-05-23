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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى قبل مباراة الأهلى وإنبى.. الأحمر يتربع على القمة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء، 23 / 5 / 2023 كالتالي:
موعد مباراة أسوان والبنك الأهلى
يلتقى فريق أسوان بنظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام، في مواجهة مهمة للفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
موعد مباراة سموحة وفاركو
يواجه فريق فاركو نظيره سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
موعد مباراة الأهلى وإنبي
يواجه فريق الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، نظيره إنبى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
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