شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مشجعى أسوان تصل القاهرة لدعم التماسيح أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل رابطة مشجعي نادي أسوان، إلى القاهرة قادمة من أقصى الجنوب لدعم فريقها أمام البنك الأهلى للابتعاد عن دائرة الهبوط وتأمين البقاء بين الكبار في الدوري.

يلتقى فريق أسوان مع البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، في مواجهة مهمة للفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35.

بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، عقب فوزه الأخير على الإسماعيلي والذى سمح لكتيبة بابا فاسيليو بالتقاط الأنفاس.

ويعود ديلسون كامونى مهاجم فريق أسوان للتشكيل الأساسي لتماسيح النيل فى مباراة البنك، حيث عانى صاحب ثنائية أسوان فى الزمالك بالدور الأول، من إصابة قوية أبعدته عن أسوان فى المباريات الأخيرة بالدوري، وعاد لصفوف الفريق فى المباراة الأخيرة أمام الزمالك لكن أيمن الرمادي فضل عدم الدفع به أساسيا كإجراء احترازي.