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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
الاهلي وانبي
ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 6.25 مليون يورو.
واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.
ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.
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