شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة النجوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها السادسة مساء غد، الأربعاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأعلن حمزة الجمل قائمة مباراة النجوم والتي ضمت كل من :" أحمد عادل عبد المنعم ومحمود كوكو وعبد الله جمال وإياد العسقلانى ومحمد نصر وعصام صبحى وكريم عرفات وحمدى النقاز وأحمد محسن وعماد حمدى ومحمد مخلوف وعمر الوحش ومحمد بيومى وصالح جمعة وعمر الساعى وكريم الديب ومروان حمدى ومحمد عبد السميع وياو أنور وفراس شواط وأبو بكر حمزة".

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى منح عدد من اللاعبين راحة بعد خوضهم 4 مباريات بمسابقة الدورى خلال 11 يوم بالإضافة لإصابة محمود الشبراوى بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود نجمه محمد هاشم فى مباراة النجوم للإيقاف، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام حرس الحدود، في اللقاء الذى أقيم على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان هاشم قد حصل على الإنذارين الأول والثاني أمام كل من سموحة وسيراميكا.

وفاز الاسماعيلى على حرس الحدود بهدف دون رد، وأشاد حمزة الجمل المدير الفني للدراويش بما يقدمه اللاعبون فى الدراويش خلال الفترة الصعبة الحالية من مستويات قادت الفريق للابتعاد خطوات مهمة عن مناطق الهبوط بعدما استلم الفريق فى المركز الأخير برصيد 14 نقطة، إلا أن قتال اللاعبين ودعم الجمهور ومساندة الإدارة أعادة الفريق للطريق الصحيح وابتعد قليلا عن مناطق الخطر.

وقال حمزة الجمل، الوضع فى الإسماعيلية صعب جدا ومسئولية الإسماعيلى تعد عبئا كبيرا، فما بالك بتحمل الإسماعيلى فى وضع صعب جدا فى المركز الأخير والدور الثانى دائما بيكون صعب مش حمزة بس كل المنظومة والإدارة كلها التى توفر جزء من مستحقات اللاعبين.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.