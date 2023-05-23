شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز يقتربان من المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب فريقى الأهلي وبيراميدز من المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 _ 2024 ، بعد تصدر الفريق الأحمر جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ 52 نقطة، وقد تحدث المفاجأة بعدم مشاركة الزمالك فى بطولات أفريقيا النسخة الجديدة، خاصة وأن نتائجه الفترة الأخيرة ليست على ما يرام وقد يفقد المركز الرابع الذى يحتله فى الوقت الحالى.

ومع إمكانية تأخر أنتهاء الموسم، لوجود عدد من المباريات المؤجلة للنادى الأهلى بحكم مشاركته في دورى أبطال أفريقيا، ظهر في الأفق بوادر لأزمة مشابهة لما حدث الموسم الماضى عند تحديد وأختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وحال اعتماد الاتحاد الأفريقي كاف الأندية المشاركة في البطولات القارية في الموعد المحدد بنهاية يونيو، سيتم التعامل وفقا لترتيب الدور الأول وهو الترتيب الحالي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك.

وفي حالة إرسال القائمة وفقا للترتيب الحالي للدوري المصري، فإن الأهلي وبيراميدز سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك وفيوتشر فى الكونفدرالية

وباتت حظوظ الأهلي وبيراميدز هي الأوفر في الفوز ببطاقتي المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل ، لاسيما وأن الاهلي خاض حتى الآن 21 مباراة فقط ويتبقي له 7 مؤجلات ومع ذلك يتصدر الجدول، بينما لعب بيراميدز 26 مباراة ويتبقي له مؤجلتين ومع ذلك يحتلان المركز الأول والثاني بجدول الدوري المصري.

وكان الموسم الماضى قد شهد أزمة من جانب نادى بيراميدز الذى طالب بالمشاركة في دورى الأبطال باعتباره صاحب المركز الثانى وقت ارسال اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة للكاف وفقا لنتائج بطولة الدوري في نهاية شهر يوليو الجاري. ، إلا ان اتحاد الكرة وضع اسمه في الكونفدرالية، اعتمادا على اللائحة المنظمة للبطولة.

ويبقى موقف الزمالك على المحك من المشاركة فى البطولات القارية الموسم المقبل، ولكنه يسعى للحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبى ، مع الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، من أجل ضمان المشاركة في الكونفدرالية حال احتلاله أحد المركزين الثالث أو الرابع في جدول المسابقة، أو التقدم للمركز الثانى والمشاركة في دورى الأبطال حال تعثر المنافسين في المباريات المتبقية .

الزمالك متبقى له6 مباريات في الدوري أمام : طلائع الجيش ،الاتحاد السكندري ،الأهلي ،غزل المحلة ، فاركو وفيوتشر، ما يعني أن تراجع نتائجه في المباريات المتبقة وسط مطاردة ثلاثية من جانب كلا من المقاولون العرب والمصري والاتحاد السكندري، يهدد مشاركة الزمالك في الكونفدرالية.