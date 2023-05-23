شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع استعداداً لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب بالدورى التي انتهت بالتعادل السلبى لتجنب تكرارها فى مواجهة الأهلى المقبلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، وعقب مواجهة الاهلى سيواجه الطلائع نظيره الزمالك في الثامنة مساء الثلاثاء 30 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ثم يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في أخر ظهور

وضربّ فريق طلائع الجيش موعدًا مع نظيره البنك الأهلى بكأس مصر بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.