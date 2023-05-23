شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر والزمالك الأقرب للمشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فريقى فيوتشر والزمالك الأقرب للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن أحكم فيوتشر قبضته بنسبة كبيرة على المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما سيطر الفريق الأبيض على المركز الرابع برصيد 47 نقطة حتى الآن.

ومع ذلك يبقى موقف الزمالك على المحك من المشاركة فى البطولات القارية الموسم المقبل، ولكنه يسعى للحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبى ، مع الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، من أجل ضمان المشاركة في الكونفدرالية حال احتلاله أحد المركزين الثالث أو الرابع في جدول المسابقة، أو التقدم للمركز الثانى والمشاركة في دورى الأبطال حال تعثر المنافسين في المباريات المتبقية .

الزمالك متبقى له6 مباريات في الدوري أمام : طلائع الجيش ،الاتحاد السكندري ،الأهلي ،غزل المحلة ، فاركو وفيوتشر، ما يعني أن تراجع نتائجه في المباريات المتبقة وسط مطاردة ثلاثية من جانب كلا من المقاولون العرب والمصري والاتحاد السكندري، يهدد مشاركة الزمالك في الكونفدرالية.

ومع إمكانية تأخر أنتهاء الموسم، لوجود عدد من المباريات المؤجلة للنادى الأهلى بحكم مشاركته في دورى أبطال أفريقيا، ظهر في الأفق بوادر لأزمة مشابهة لما حدث الموسم الماضى عند تحديد واختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وحال اعتماد الاتحاد الأفريقي كاف الأندية المشاركة في البطولات القارية في الموعد المحدد بنهاية يونيو، سيتم التعامل وفقا لترتيب الدور الأول وهو الترتيب الحالي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك.

وفي حالة إرسال القائمة وفقا للترتيب الحالي للدوري المصري، فإن فيوتشر والزمالك سيشاركان في الكونفدرالية.

وخاض فيوتشر حتى الآن 27 مباراة بمسابقة الدوري المصري حصد خلالها 51 نقطة وضعته في المركز الثالث، بينما لعب الزمالك 28 مباراة بالمسابقة جمع منها 47 نقطة ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه المقاولون العرب على المركز الرابع الي 6 نقاط علما بأن المقاولون لعب 29 مباراة كاملة.