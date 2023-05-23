شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: فوجئت بالطرد أمام المصرى و"مفيش نرفزة تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد لطرده فى مباراة الأمس أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل بهدف.

وقال علاء في تصريحات لليوم السابع: "حدث ذلك أثناء حديثي مع زميلي محمد محمود وكنت أتحدث معه وقلت له بالنص "هايل يا محمد أجمد"، وكان ظهرى للحكم، لكني فوجئت بكارت أحمر وعندما سأل الجهاز الفنى عن سبب الطرد قالوا له بسبب الاعتراض".

وأبدى محمود علاء دهشته قائلا: "هل لو أنا عايز اعترض على الحكم بقوله يا محمد، مؤكدًا بأنه لا يعرف الحكم ولا يعرف اسمه".

وأضاف: "نعم انفعلت عقب الطرد وندمت على تصرفاتى وقدمت الاعتذار لرد الفعل، ولكن حسبى الله ونعم الوكيل فى أي حد يظلمنى أو يقول كلمة غلط فى حقى".

وأضاف علاء: "لعبت موسم قوي مع الاتحاد السكندرى وأديت مباريات قوية والجميع يشهد بذلك وأتمنى أن نختم الموسم بشكل جيد ولكن مش هتنرفز تانى، وسوف ألعب بأعصاب هادئة، لأن القانون الجديد اللى يلعب برجوله بيطرد".

وأتم تصريحاته: "اتمنى عوده محمد مصيلحى الى قيادة نادى الاتحاد سريعا لأنه محب وعاشق للاتحاد السكندرى وعدم وجوده وخاصة فى هذه الفترة سوف يصيب النادى بهزة قوية".