شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وإنبى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع إنبى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ج: يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

س: ما هو موقف الأهلى وإنبى في جدول الدوري ؟

يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 34.

ج: سيقود مباراة الأهلي وإنبي محمود بسيوني كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي محمد عبد المجيد وماجد المليجي ، فيما سيكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا.

س: من يدير مباراة الأهلى وإنبى تحكيمياً ؟

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، خالد الغندور وهشام الدسوقي.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وإنبى ؟

ج: التقى الأهلى وإنبى فى 40 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 29 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 76 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.

س: ماذا فعل الأهلى وإنبى في أخر ظهور بالدوري ؟

ج: يعود آخر لقاء للأهلي في الدوري منذ 17 أبريل الماضي، عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات فى ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

فاز إنبى على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى ؟

ج: وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.