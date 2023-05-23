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7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 23 - 5 - 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 23 - 5 - 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تشهد أهم الأخبار التي شهدتها الساحة على مدار اليوم وأهمها، أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة إنبى الليلة.

 

فيتوريا يكتفى بثلاثة حراس مرمى فى معسكر المنتخب المقبل استعدادا لغينيا

أستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على ضم 3 حراس فقط في معسكر الفراعنة لمباراة غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل.

 

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة إنبى الليلة.. إنفو جراف

يظهر فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مجدداً فى مباريات مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة إنبى فى الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

 

 

محمود علاء: فوجئت بالطرد أمام المصرى و"مفيش نرفزة تانى"

أعرب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد لطرده فى مباراة الأمس أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل بهدف.

 

الأهلى يستدرج إنبى فى الدورى الليلة بعد غياب 36 يوماً عن المسابقة

يلتقي فريق الأهلي مع إنبي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

فاركو يواجه سموحة على شاطئ الإسكندرية فى الدورى
يواجه فريق فاركو نظيره سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 

 

أسوان يتحدى البنك الأهلى فى الدورى اليوم
يلتقى فريق أسوان مع البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، في مواجهة مهمة للفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 

أوسوريو يحدد موقف جابر والزنارى مع الزمالك فى نهاية الموسم

ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاقتراب أكثر من نهاية الموسم الجارى، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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