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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 23 - 5 - 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تشهد أهم الأخبار التي شهدتها الساحة على مدار اليوم وأهمها، أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة إنبى الليلة.
فيتوريا يكتفى بثلاثة حراس مرمى فى معسكر المنتخب المقبل استعدادا لغينيا
أستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على ضم 3 حراس فقط في معسكر الفراعنة لمباراة غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل.
يظهر فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مجدداً فى مباريات الدوري المصري مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة إنبى فى الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.
أعرب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري، عن حزنه الشديد لطرده فى مباراة الأمس أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل بهدف.
الأهلى يستدرج إنبى فى الدورى الليلة بعد غياب 36 يوماً عن المسابقة
أوسوريو يحدد موقف جابر والزنارى مع الزمالك فى نهاية الموسم
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