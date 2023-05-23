شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحذر من التعامل مع الصفحات الغير رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الشباب والرياضة من التعامل مع الصفحات الغير رسمية للإستفادة من خدمات الوزارة وملاحقة القائمين عليها قانونيًا.

فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية من قيام عدد من مواقع التواصل الإجتماعى سواء الفيس بوك او الواتس آب، بالإعلان عن رحلات للشباب تحت مسمي رحلات الشباب والرياضة أو ملتقي رحلات الشباب أو ما شابه من ذلك الشأن، دون سند قانوني لمالكيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تضليل الشباب الراغب في الإستفادة من خدمات الوزارة.

بناءُ علي ذلك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة، أنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات وإغلاقها ومحاسبة من يقوم علي العمل بها.

وتجدد الوزارة نفيها وجود أي صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تطبيق الواتس آب أو تليجرام، تختص بالرحلات للشباب غير الصفحة الرسمية للوزارة والبوابة الإلكترونية.

وحذرت الوزارة كافة الشباب والرواد والمستفيدين من كافة خدمات الوزارة بما فيها الرحلات، بعدم الانسياق والاشتراك في المواقع الإلكترونية المجهولة أو صفحات الفيس بوك الغير تابعة للوزارة.

وتؤكد الوزارة علي الصفحات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:-

*البوابة الإلكترونية:

https://www.emys.gov.eg/ar

*الفيس بوك :

https://www.facebook.com/emysofficial

*إنستجرام:

https://instagram.com/emys.official

*تويتر :

https://twitter.com/emysofficial