شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الداخلية أضاع 7 فرص تهديفية أمام الزمالك.. ولم ألعب بشكل دفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1 .

وقال علاء عبد العال فى تصريحات إذاعية:" ذاكرت نادي الزمالك بشكل جيد أمام أسوان المباراة الماضية، والجميع كان يقول أن أوسوريو مدرب الزمالك يلعب بطريقة لعب جديدة، لذلك قمت بدراسته بشكل جيد، وبالفعل لعبت على نقاط القوة والضعف".

وأضاف:" فريق الداخلية أضاع 7 أهداف محققة أمام نادي الزمالك بشهادة الجميع، وأنا كنت أستحق الفوز بالثلاث نقاط، وبالطبع كان سيكون فارق معي بشكل مميز الحصول على الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزنا فى جدول الدوري والتقدم من مراكز الخطورة.

وتابع علاء عبد العال:" لم ألعب بشكل دفاعي أمام الزمالك، بل كنت ضاغط على الزمالك هجوميًا وأضعنا العديد من الفرص، والنتيجة لم تخدمنا أمس.