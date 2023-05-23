موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بصعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة، ومازالت لديه 8 مباريات مؤجلة، فيما يأتي إنبي في المركز التاسع بـ36 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

من المنتظر أن يجري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعض التغييرات على تشكيل الأهلي أمام إنبي من أجل إراحة لاعبيه الأساسيين، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي مكونًا من:

فى حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: على معلول- محمود متولى- ياسر إبراهيم – خالد عبدالفتاح

خط الوسط: اليو ديانج- عمرو السولية- أحمد قندوسي

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسى تاو – محمد شريف

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