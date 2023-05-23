خطوة مفاجئة من الأهلي في أزمة محمود كهربا.. واجتماع لحسم الأمور

الشارقة - اميمة ياسر -

قام النادي الأهلي بتحرك مفاجئ في أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي وقت سابق، رفع الأهلي دعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بعد إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وطالب النادي الأهلي في الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

خطوة مفاجئة

واليوم الثلاثاء، أصدر النادي الأهلي بيانا أكد خلاله نهاية الخلاف مع اتحاد الكرة، حيث أوضح محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، أن الإدارة استجابت لبعض المقترحات الأخيرة لتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف بيان القلعة الحمراء: "الإدارة تلقت خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا".

وأضاف البيان: "النادي قرر ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام".

موقف الأهلي من إيقاف كهربا

وبعد بيان الأهلي، ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة التظلمات ستبدأ النظر مجددا في عقوبة محمود كهربا خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فإنه تم إزالة العائق القانوني الذي منع لجنة التظلمات من النظر في عقوبة إيقاف كهربا، وبالتالي سيتم بحث الأمور في الأسبوع المقبل.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن هناك اتجاه حول تخفيف عقوبة إيقاف كهربا، بحيث لا تكون لمدة 12 مباراة.

يشار إلى أن كهربا يشارك بشكل طبيعي في مباريات الأهلي، رغم عقوبات لجنة الانضباط، بعدما تم إيقاف عمل لجنة التظلمات بسبب الدعوى القضائية التي رفعها الأهلي.

جدير بالذكر أن عدم إيقاف كهربا، ترتب عليه اتخاذ الزمالك قراره بالاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر، وخوض بيراميدز المباراة بدلا منه.