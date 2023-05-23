شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة البنك الأهلى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي واسوان بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيطر فريق البنك الاهلي علي احداث المباراة واضاع لاعبوه اكثر من هجمة خطيرة في مقدمتها انفراد كرمي بامبو في الدقيقة 10 ، ورأسية محمد هلال ، ولكن تألق عمرو حسام حارس اسوان حال دون احراز فريق البنك لاي اهداف في الشوط الاول.

في المقابل التزم لاعبو اسوان بدفاع المنطقة والضغط من منتصف الملعب مع الاعتماد علي الكرات الطولية املا في احراز هدف التقدم ولكن دون جدوي لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

جاء تشكيل اسوان كالتالي :

حراسة المرمي : عمرو حسام

خط الدفاع : احمد فتحي كاستيلو – مصطفي عبد الرسول – علي فتحي

خط الوسط : عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة

خط الهجوم : محمد حمدي زكي - احمد خالد

فيما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي مكون من :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط : محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم : كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أحمد ياسين _ إسلام جابر _ اسامة فيصل _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد .

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35.

بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 28 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، عقب فوزه الأخير على الإسماعيلي والذى سمح لكتيبة بابا فاسيليو بالتقاط الأنفاس.