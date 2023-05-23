شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل استاد القاهرة لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل لخوض مباراة انبي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وفور وصول حافلة الفريق قام الجهاز الفني بُمعاينة أرض الملعب تمهيداً لبدء عمليات الإحماء وبدء المباراة المرتقبة.



ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.