شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد على جبر فى مواجهة الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب علي جبر مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة حرس الحدود في المواجهة المقبلة للفريق من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 22 من الدوري.

ويغيب علي جبر عن لقاء الحدود بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة باستاد المحلة.

وكان بيراميدز ارتقى للمركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.