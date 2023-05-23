شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا يقود هجوم سموحة أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه أمام فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة فاركو كالتالى :-

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو، مالك بعيو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، محمد سعيد

الهجوم: صديق أوجولا

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.