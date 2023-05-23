شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام إنبي.. وعودة محمود متولي للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة انبي بإستاد القاهرة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الثلاثاء، في الجولة التاسعة والعشرون في بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف.

وبذلك يعود محمود متولي للدفاع بعد غياب عدة مباريات عقب إصابته في مباراة بيراميدز بالسوبر المصري الأخير بالإمارات.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.