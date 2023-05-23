شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود.. غياب رمضان ودونجا وجبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويفتقد الفريق في المباراة لجهود اللاعبين:

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