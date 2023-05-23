شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود.. غياب رمضان ودونجا وجبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر
خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي
ويفتقد الفريق في المباراة لجهود اللاعبين:
رمضان صبحي.. للإصابة بآلام في العضلة الضامة
محمود دونجا.. للإصابة بمزق في العضلة الضامة
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