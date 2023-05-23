شكرا لقرائتكم خبر عن سافيو وأفشة والقندوسى وشادى حسين على دكة الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة الأهلي في مباراة انبي الليلة بالدوري ، كلاً من : خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وبرونو سافيو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شويير.

ويلتقي الأهلى مع إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف. ترتيب الأهلى فى جدول الدوري ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.