شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم الأهلى بـ رفيق كابو وأوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تشكيل الفريق البترولى لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود

خط الوسط: أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر

خط الهجوم : رفيق كابو – أحمد أمين "أوفا"

ويتواجد على دكة البدالاء: عبد العزيز البلعوطى – إبراهيم جليل – خالد رضا – مصطفى شكشك – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – محمد عبد العاطى – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل فريق الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة من لعب 21 مباراة والفوز في 16 والتعادل في 5 مباريات وعدم الخسارة في أية مباراة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من لعب 28 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 والخسارة في 12 مباراة.