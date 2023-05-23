شريف وتاو في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأحمر لمباراته المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام إنبي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيبدأ الأهلي مواجهة إنبي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي محتلا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.