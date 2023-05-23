سيتقاضى 53 ألف دولار يوميا.. الإنجليزي ساكا يوقع عقدا خرافيا مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- توقيع بوكايو ساكا على عقد جديد مع النادي.



وكان عقد الدولي الإنجليزي -الذي سجل 14 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 37 مباراة لعبها بالمسابقات كافة هذا الموسم- سينتهي العام المقبل، ولكنه سوف يبقى مع "المدفعجية" لمدة 3 سنوات إضافية (صيف 2027).



وكشفت تقارير إعلامية بريطانية عن أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما سيتقاضى 19 مليون دولار في الموسم الواحد.



وبحساب بسيط، سيكون مدخول ساكا:

1.6 مليون دولار شهريا

373 ألف دولار أسبوعيا

53 ألف دولار في اليوم

2200 دولار في الساعة

37 دولارا في الدقيقة



من جهته، قال ساكا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية. كانت هناك كثير من المفاوضات التي تطلبت بعض الوقت، ولكنني هنا الآن. أعتقد أن هذا هو النادي الصحيح لي، والمكان الصحيح لاتخاذ الخطوة التالية. إنه ناد جميل، انظر أين نحن".



وأضاف "أعتقد أن لدي كل ما احتاجه للوصول لأفضل ما عندي، ولهذا أنا سعيد بالبقاء هنا، وأن أكون هنا في المستقبل، لأنني أعتقد حقا أن بإمكاننا تحقيق أشياء كبيرة".



وتابع "رأيت تغييرات كبيرة. رأيت هذا الفريق والنادي يكبران، وشيء واحد حولنا يمكننا أن نكون متحمسين لأجله هو أننا نسير في الطريق الصحيح".



وختم "مر وقت طويل منذ أن شارك الفريق في دوري أبطال أوروبا. وأنا أتطلع للعب يومي الثلاثاء والأربعاء في هذه الملاعب، والأجواء التي ستكون مميزة".



وشارك ساكا -الذي انضم لأكاديمية أرسنال عام 2008 قادما من أكاديمية واتفورد- للمرة الأولى مع المدفعجية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وخاض 178 مباراة مع الفريق.



وانضم ساكا للحارس آرون رامسدال في التوقيع على عقود جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال ميكيل أرتيتا مدرب الفريق إنه "من الرائع للنادي أن بوكايو مدد عقده. الحفاظ على أفضل مواهب شابة هو السبب الرئيسي في مواصلة التقدم، وبوكايو يمثل جزءا مهما من نادينا الآن وفي المستقبل".



(الجزيرة)