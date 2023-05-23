شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يخطف 3 نقاط من أسوان بالفوز 2/1 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البنك الأهلي على سوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيطر فريق البنك الاهلي علي احداث المباراة واضاع لاعبوه اكثر من هجمة خطيرة في مقدمتها انفراد كريم بامبو في الدقيقة 10، ورأسية محمد هلال ، ولكن تألق عمرو حسام حارس اسوان حال دون احراز فريق البنك لاي اهداف في الشوط الاول.

في المقابل التزم لاعبو اسوان بدفاع المنطقة والضغط من منتصف الملعب مع الاعتماد علي الكرات الطولية املا في احراز هدف التقدم ولكن دون جدوي لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بحماس من جانب لاعبي البنك الأهلي املا في احراز هدف لحصد الـ 3 مقاط ، فيما حاول لاعبو اسوان تغيير أسلوب لعبهم بشن هجمات علي مرمي البنك الأهلي بدلا من الأسلوب الدفاعي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 يحرز محمد حمدي زكي الهدف الاول لاسوان من تسديدة قوية علي يسار محمد ابو جبل معلنا تقدم اسوان بهدف نظيف، ومع حلول الدقيقة 66 يجرز كريم بامبو هدف التعادل للبنك الاهلي من كرة عرضية وضعها علي يمين عمرو حسام.

عقب الهدف سيطر فريق البنك الاهلي علي احداث المباراة، حتي نجح محمد هلال في احراز هدف التقدم في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي حكم المباراة معلنا تقدم البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف.

حاول لاعبو اسوان ادراك التعادل ولكن تألق دفاع البنك الاهلي ومن خلفهم الحارس ابو جبل حالا دون ادراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف.

بهذة النتيجة يحتل أسوان المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 .

بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 31 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حصدها من 29 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 12 مباراة واحرز لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا