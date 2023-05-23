شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي وإنبي في الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى وإنبى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويضم تشكيل الأهلي لمباراة إنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف.
ويجلس على دكة الأهلي في المباراة ، كل من : خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وبرونو سافيو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شويير.
ويتواجد على دكة بدلاء أنبي ، كلا من : عبد العزيز البلعوطى – إبراهيم جليل – خالد رضا – مصطفى شكشك – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – محمد عبد العاطى – أحمد عيد – أحمد نادر.
ويُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ، وحكم مساعد أول: محمد عبد المجيد وحكم مساعد ثاني: ماجد المليجي وحكم رابع: صبحي العمراوي وحكم فيديو: خالد الغندور ومعه هشام الدسوقي.
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