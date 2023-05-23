انطلاق مباراة الاهلي وإنبي في الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى وإنبى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة إنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويجلس على دكة الأهلي في المباراة ، كل من : خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وبرونو سافيو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شويير.

فيما يضم تشكيل إنبى الذي اعلنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق ، كلاً من : رضا السيد_ محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود -أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر- رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"

ويتواجد على دكة بدلاء أنبي ، كلا من : عبد العزيز البلعوطى – إبراهيم جليل – خالد رضا – مصطفى شكشك – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – محمد عبد العاطى – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ، وحكم مساعد أول: محمد عبد المجيد وحكم مساعد ثاني: ماجد المليجي وحكم رابع: صبحي العمراوي وحكم فيديو: خالد الغندور ومعه هشام الدسوقي.