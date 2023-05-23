شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز البنك الأهلى على أسوان بهدفين مقابل هدف فى افتتاحية الجولة الـ29 للدورى ، ومحمد شريف يقود هجوم الأهلى أمام إنبى .

البنك الاهلي يخطف 3 نقاط من أسوان بالفوز 2/1 في الدوري

فاز البنك الأهلي على سوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام إنبي.. وعودة محمود متولي للدفاع

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة انبي بإستاد القاهرة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الثلاثاء، في الجولة التاسعة والعشرون في بطولة الدوري الممتاز.

سافيو وأفشة والقندوسى وشادى حسين على دكة الأهلى أمام إنبى

يجلس على دكة الأهلي في مباراة انبي الليلة بالدوري ، كلاً من : خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وبرونو سافيو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شويير.

الزمالك يستعيد أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش بعد انتهاء إيقافه

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إنبى يهاجم الأهلى بـ رفيق كابو وأوفا

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تشكيل الفريق البترولى لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فيتوريا يحضر مباراة الأهلى و الجهاز المعاون فى لقاء أسوان و البنك

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة الأهلي و إنبي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود.. غياب رمضان ودونجا وجبر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تُخطر سيراميكا بتعديل موعد مباراة الأهلى فى مؤجلات الجولة 27

تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد لقاء الفريق ضد الأهلي، مساء الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.