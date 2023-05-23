شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكمًا لمباراة بيراميدز والحدود وفرحان لفيوتشر وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة بيراميدز وحرس الحدود ضمن مواجهات الجولة 22 إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين و محمود كثير و محمد ذكي و أحمد ناجي و محمد علاء هاشم حكم فيديو و هاني العراقي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة فيوتشر و سيراميكا إلى الحكم وائل فرحان يعاونه رجب محمد القاضي و مصطفى حسين و محمود ناصف و مصطفي الشهدي و عمر فتحي.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويفتقد الفريق في المباراة لجهود اللاعبين:

علي جبر.. بسبب الإيقاف.

رمضان صبحي.. للإصابة بآلام في العضلة الضامة.

محمود دونجا.. للإصابة بمزق في العضلة الضامة.